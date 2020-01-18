Рыбакина победила Чжан Шуай и завоевала титул в Хобарте Теннисистка из Казахстана выиграла второй в карьере турнир WTA.

30-я ракетка мира Елена Рыбакина стала победителем турнира WTA Hobart International.

В решающем матче 20-летняя теннисистка, представляющая Казахстан, нанесла поражение Чжан Шуай из Китая, которая занимает 40-е место в мировом рейтинге. За 1 час 33 минуты уроженка Москвы завершила игру со счетом 7:6 (9:7), 6:3.

Для Рыбакиной этот титул стал вторым на турнирах WTA. В июле прошлого года она победила на Bucharest Open.

Отметим, что в стартовавшем сезоне Рыбакина сыграла уже во втором финале. На прошлой неделе она проиграла Екатерине Александровой из России в игре за титул в Шэньчжэне.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Чжан Шуай (Китай, 4) – 7:6 (9:7), 6:3