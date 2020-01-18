Рыбакина победила Чжан Шуай и завоевала титул в Хобарте

30-я ракетка мира Елена Рыбакина стала победителем турнира WTA Hobart International.
В решающем матче 20-летняя теннисистка, представляющая Казахстан, нанесла поражение Чжан Шуай из Китая, которая занимает 40-е место в мировом рейтинге. За 1 час 33 минуты уроженка Москвы завершила игру со счетом 7:6 (9:7), 6:3.
Для Рыбакиной этот титул стал вторым на турнирах WTA. В июле прошлого года она победила на Bucharest Open.
Отметим, что в стартовавшем сезоне Рыбакина сыграла уже во втором финале. На прошлой неделе она проиграла Екатерине Александровой из России в игре за титул в Шэньчжэне.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Чжан Шуай (Китай, 4) – 7:6 (9:7), 6:3
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