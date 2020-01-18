Калинская вышла в основную сетку Australian Open

101-я ракетка мира Анна Калинская пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
В третьем круге квалификации 21-летняя российская теннисистка одержала победу над Ван Синюй из Китая. За 2 часа 3 минуты матч завершился в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.
Калинская стала второй представительницей России, которая прошла квалификацию. Накануне это удалось 136-й ракетке мира Людмиле Самсоновой.
Калинская сыграет в основной сетке Australian Open в третьем сезоне подряд. Пока ей не удалось выиграть на турнире ни одного матча.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 22 756 069 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Квалификация
3-й круг
Анна Калинская (Россия, 5) – Ван Синюй (Китай) – 4:6, 7:6 (7:2), 6:2
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