Эмбер выиграл свой первый титул в карьере Француз победил на турнире в Окленде.

57-я ракетка мира Юго Эмбер стал победителем турнира ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия).

В решающем матче 21-летний французский теннисист в трех сетах нанес поражение своему соотечественнику Бенуа Пэру, который занимает 24-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 34 минуты Эмбер оформил победу со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:5).

Для Эмбера этот титул стал первым в карьере. Ранее они никогда не доходил до финала турниров ATP. В свою очередь Пэр проиграл свой шестой финал из девяти, в которых участвовал.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ASB Classic

Призовой фонд 546 355 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Юго Эмбер (Франция) – Бенуа Пэр (Франция, 5) – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:5)