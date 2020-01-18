Рублев завоевал титул в Аделаиде, выиграв второй турнир подряд Российский теннисист победил в восьми матчах подряд со старта сезона.

18-я ракетка мира Андрей Рублев стал победителем турнира ATP Adelaide Open в Аделаиде.

В финале 22-летний российский теннисист нанес поражение Ллойду Харрису из ЮАР, который занимает 91-е место в мировом рейтинге. Рублев завершил матч за 56 минут со счетом 6:3, 6:0.

Отметим, что Рублев выиграл второй турнир подряд. На прошлой неделе он завоевал титул в Дохе. Таким образом, он победил во всех восьми матчах со старта сезона.

Всего в карьере Рублева теперь четыре победы на турнирах ATP: в 2017 году он выиграл в Умаге (Хорватия), а в прошлом году – «Кубок Кремля» в Москве.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 546 355 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 3) – Ллойд Харрис (ЮАР, Q) – 6:3, 6:0