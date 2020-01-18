Андрей Рублев: Два титула подряд – это удивительно, у меня никогда такого не было

18-я ракетка мира Андрей Рублев после победы на турнире ATP Adelaide International высказался о своей форме в начале сезона.
В субботу 22-летний российский теннисист нанес поражение Ллойду Харрису (6:3, 6:0) и выиграл второй титул за две недели. Ранее только словаку Доминику Хрбаты в 2004 году удавалось начать сезон с побед на двух турнирах подряд.
«Я не думаю о такой статистике, – приводит слова Рублева официальный сайт ATP. – Но это удивительное ощущение. Я по-настоящему счастлив. Надеюсь, буду продолжать работать и прибавлять. И посмотрим, что будет дальше.
Мы и работаем над тем, чтобы стать более стабильным и психологически устойчивым. И я рад, что эти две недели сложились таким образом. Я выиграл два титула. Это удивительно, у меня никогда такого не было».
Напомним, на прошлой неделе Рублев победил на турнире в Дохе и вернулся в топ-20.
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