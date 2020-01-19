Джон Макинрой: Фаворитом на Australian Open будет Джокович Знаменитый американский теннисист Джон Макинрой поделился мнением по поводу возможного победителя Australian Open 2020 года.

– Фаворитом должен быть Новак Джокович. Думаю, у Медведева больше всего шансов преподнести сенсацию. У него отличная позиция для этого, достаточно уверенности и веры в себя. Будет интересно понаблюдать за тем, сможет ли кто-то из молодых игроков совершить прорыв в этом году. Я бы сказал, что Медведев будет посеян четвертым, так что поживем-увидим, как все сложится. Это значит, что они с Новаком не встретятся до полуфинала. Лишь очень немногие могут одолеть Джоковича. Очень сложно предположить, что он не дойдет до финального этапа турнира – разве что у него возникнут какие-то проблемы со здоровьем, как это было несколько лет назад и в прошлом году на Открытом чемпионате США, – цитирует Макинроя ESPN.

Отметим, что открытый чемпионат Австралии стартует 20 января и завершится 2 февраля.

В первом круге Медведев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, а Джокович сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа.