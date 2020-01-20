Калинская не смогла выйти во второй круг Australian Open В Мельбурне стартовал первый в сезоне турнир «Большого шлема».

В матче первого круга российская теннисистка Анна Калинская встречалась с представительницей Китая Чжэн Сайсай.

Встреча продолжалась 1 час и 14 минут и завершилась победой китаянки со счетом 6:3, 6:2.

Калинская, занимающая 101-е место в рейтинге WTA, третий раз в карьере играла на Australian Open и все три раза завершала выступление в первом круге.

Обидчица россиянки в следующем раунде сыграет с японкой Наоми Осакой, обыгравшей чешку Марию Боузкову со счетом 6:2, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49 100 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Чжэн Сайсай (Китай) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:3, 6:2.