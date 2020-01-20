Потапова уступила Уильямс в первом круге Australian Open - Советский спорт
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20 января 2020 07:14ТеннисНечаев Юрий

Потапова уступила Уильямс в первом круге Australian Open

В Мельбурне стартовал первый в сезоне турнир «Большого шлема».

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге Australian Open встречалась с девятой ракеткой мира, американкой Сереной Уильямс.

Игра завершилась победой американской спортсменки со счетом 6:0, 6:3. Для победы в первом сете американке хватило 19 минут.

В следующем круге Уильямс сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.

Напомним, ранее сегодня в матчах первого круга Анастасия Калинская уступила Чжэн Сайсай из Китая со счетом 2:6, 3:6, а Екатерина Александрова обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49 100 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Серена Уильямс (США, 9) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:0, 6:3.

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