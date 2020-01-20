Рублев поднялся на 16-е место в обновленном рейтинге ATP

Первая ракетка России, Даниил Медведев, сохранил за собой четвертую строчку.
Андрей Рублев, ставший в минувшую субботу победителем турнира АТР в Аделаиде, поднялся с 18-й на 16-ю позицию.
В первой десятке изменений не произошло. Лидирует испанец Рафаэль Надаль, следом расположились серб Новак Джокович и Роджер Федерер из Швейцарии.
Рейтинг АТР от 19 января.
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 10235 очков;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9720;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6590;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5960;
5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5890;
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5375;
7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3345;
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2870;
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2630;
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) - 2565...
16 (18). Андрей Рублев (Россия) - 2004
17 (16). Карен Хачанов (Россия) - 1995...
106 (106). Евгений Донской (Россия) - 522.