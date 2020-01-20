Рублев поднялся на 16-е место в обновленном рейтинге ATP ATP опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.

Первая ракетка России, Даниил Медведев, сохранил за собой четвертую строчку.

Андрей Рублев, ставший в минувшую субботу победителем турнира АТР в Аделаиде, поднялся с 18-й на 16-ю позицию.

В первой десятке изменений не произошло. Лидирует испанец Рафаэль Надаль, следом расположились серб Новак Джокович и Роджер Федерер из Швейцарии.

Рейтинг АТР от 19 января.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 10235 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9720;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6590;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5960;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5890;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5375;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3345;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2870;

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2630;

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) - 2565...

16 (18). Андрей Рублев (Россия) - 2004

17 (16). Карен Хачанов (Россия) - 1995...

106 (106). Евгений Донской (Россия) - 522.