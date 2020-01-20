Матчи Australian Open прерваны из-за дождя В Мельбурне стартовал первый в сезоне турнир «Большого шлема».

Из-за дождя прерваны матчи первого круга Australian Open, которые проводились на кортах под открытым небом.

В настоящий момент продолжаются игры на двух крытых кортах.

Напомним, ранее сегодня в матчах первого круга Екатерина Александрова обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии со счетом 6:4, 4:6, 6:2, Анна Калинская уступила Чжэн Сайсай из Китая 2:6, 3:6, а Анастасия Потапова проиграла Серене Уильямс 0:6, 3:6.

Добавим, что действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и Наоми Осака из Японии.

Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля в Мельбурне.