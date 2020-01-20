Уильямс - после победы над Потаповой на Australian Open: Уверена, что могу прибавить по ходу турнира

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге Australian Open.
«Думаю, я очень хорошо провела стартовые геймы. В первом сете я играла очень мощно и выигрывала почти все очки. Уверена, что могу прибавить по ходу турнира. Титул в Окленде помог мне сбросить напряжение. Это принесло облегчение, теперь я могу двигаться дальше», - приводит слова Уильямс официальный WTA.
Напомним, сегодня девятая ракетка мира Уильямс обыграла Потапову со счетом 6:0, 6:3. Для победы в первом сете американке хватило 19 минут.
В следующем круге Уильямс сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.
Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля в Мельбурне.
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