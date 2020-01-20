Уильямс проиграла 15-летней Гауфф в первом круге Australian Open - Советский спорт
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20 января 2020 10:10ТеннисНечаев Юрий

Уильямс проиграла 15-летней Гауфф в первом круге Australian Open

В Мельбурне стартовал первый в сезоне турнир «Большого шлема».

В Австралии продолжаются матчи первого круга Australian Open.

39-летняя американка Винус Уильямс потерпела поражение от 15-летней соотечественницы Кори Гауфф со счетом 6:7, 3:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.

В следующем раунде Гауфф сыграет с румынкой Сораной Кирстей.

Напомним, ранее сегодня в матчах первого круга Екатерина Александрова обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии со счетом 6:4, 4:6, 6:2, Анна Калинская уступила Чжэн Сайсай из Китая 2:6, 3:6, а Анастасия Потапова проиграла Серене Уильямс 0:6, 3:6.

Добавим, что действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и Наоми Осака из Японии.

Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля в Мельбурне.

Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Кори Гауфф (США) — Винус Уильямс (США) — 7:6 (7:5), 6:3.

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