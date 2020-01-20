Уильямс проиграла 15-летней Гауфф в первом круге Australian Open

В Австралии продолжаются матчи первого круга Australian Open.
39-летняя американка Винус Уильямс потерпела поражение от 15-летней соотечественницы Кори Гауфф со счетом 6:7, 3:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.
В следующем раунде Гауфф сыграет с румынкой Сораной Кирстей.
Напомним, ранее сегодня в матчах первого круга Екатерина Александрова обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии со счетом 6:4, 4:6, 6:2, Анна Калинская уступила Чжэн Сайсай из Китая 2:6, 3:6, а Анастасия Потапова проиграла Серене Уильямс 0:6, 3:6.
Добавим, что действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и Наоми Осака из Японии.
Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля в Мельбурне.
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кори Гауфф (США) — Винус Уильямс (США) — 7:6 (7:5), 6:3.