Рублев поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP Российский теннисист выиграл второй турнир с начала сезона.

Российский теннисист Андрей Рублев занял второе место в обновленной чемпионской гонке ATP.

На прошлой неделе 22-летний российский теннисист завоевал титул в Аделаиде, выиграв второй турнир подряд. Ранее он начал сезон с победы в Дохе. Таким образом, Рублев поднялся на четыре позиции и теперь отстает от Новака Джоковича из Сербии на 165 очков.

В первую десятку также входит первая ракетка России Даниил Медведев, опустившийся на седьмое место. Еще один российский теннисист – Карен Хачанов – идет 18-м.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 20 января 2020 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 665 очков

2. (6) Андрей Рублев (Россия) – 500

3. (2) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 295

4. (9) Хуберт Хуркач (Польша) – 280

5. (3) Душан Лайович (Сербия) – 265

6. (240) Юго Эмбер (Франция) – 260

7. (4) Даниил Медведев (Россия) – 255

8. (5) Рафаэль Надаль (Испания) – 250

9. (8) Даниэль Эванс (Великобритания) – 245

10. (7) Давид Гоффен (Бельгия) – 220

11. (46) Бенуа Пэр (Франция) – 210

12. (68) Ллойд Харрис (ЮАР) – 207

13. (15) Денис Шаповалов (Канада) – 195

14. (10) Джей Джей Вольф (США) – 177

15. (11) Деннис Новак (Австрия) – 167

16. (12) Эмил Руусувуори (Финляндия) – 164

17. (13) Корентен Муте (Франция) – 162

18. (14) Карен Хачанов (Россия) – 155

19. (20) Маркос Гирон (США) – 154

20. (16) Ник Кириос (Австралия) – 145…

55. (223) Аслан Карацев (Россия) – 60