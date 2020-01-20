Рублев поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Андрей Рублев занял второе место в обновленной чемпионской гонке ATP.
На прошлой неделе 22-летний российский теннисист завоевал титул в Аделаиде, выиграв второй турнир подряд. Ранее он начал сезон с победы в Дохе. Таким образом, Рублев поднялся на четыре позиции и теперь отстает от Новака Джоковича из Сербии на 165 очков.
В первую десятку также входит первая ракетка России Даниил Медведев, опустившийся на седьмое место. Еще один российский теннисист – Карен Хачанов – идет 18-м.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 20 января 2020 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 665 очков
2. (6) Андрей Рублев (Россия) – 500
3. (2) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 295
4. (9) Хуберт Хуркач (Польша) – 280
5. (3) Душан Лайович (Сербия) – 265
6. (240) Юго Эмбер (Франция) – 260
7. (4) Даниил Медведев (Россия) – 255
8. (5) Рафаэль Надаль (Испания) – 250
9. (8) Даниэль Эванс (Великобритания) – 245
10. (7) Давид Гоффен (Бельгия) – 220
11. (46) Бенуа Пэр (Франция) – 210
12. (68) Ллойд Харрис (ЮАР) – 207
13. (15) Денис Шаповалов (Канада) – 195
14. (10) Джей Джей Вольф (США) – 177
15. (11) Деннис Новак (Австрия) – 167
16. (12) Эмил Руусувуори (Финляндия) – 164
17. (13) Корентен Муте (Франция) – 162
18. (14) Карен Хачанов (Россия) – 155
19. (20) Маркос Гирон (США) – 154
20. (16) Ник Кириос (Австралия) – 145…
55. (223) Аслан Карацев (Россия) – 60
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