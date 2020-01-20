Барти победила Цуренко и вышла во второй круг Australian Open Матч продолжался 1 час 36 минут.

Первая ракетка мира Эшли Барти с победы стартовала на первом в году турнире «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В первом круге 23-летняя австралийская теннисистка нанесла поражение Лесе Цуренко из Украины, которая занимает 120-е место в мировом рейтинге. За 1 час 36 минут Барти завершила матч в трех сетах со счетом 5:7, 6:1, 6:1. Ее следующая соперница определится в паре Полона Херцог (Словения) – Ребекка Петерсон (Швеция).

Отметим, что лучшим результатом Барти на домашнем турнире «Большого шлема» стал выход в четвертьфинал в прошлом году.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Эшли Барти (Австралия, 1) – Леся Цуренко (Украина) – 5:7, 6:1, 6:1