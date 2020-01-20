Циципас вышел во второй круг Australian Open Грек победил итальянца Каррузо.

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас выиграл у Сальваторе Каррузо из Италии (6:0, 6:2, 6:3) в матче первого круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне. Матч продолжался 1 час 43 минуты.

Следующим соперником 21-летнего грека станет немец Филип Кольшрайбер. 79-й номер мирового рейтинга нанес поражение американцу Маркосу Гирону (7:5, 6:1, 6:2).

Отметим, что лучшим результатом Циципаса в Мельбурне стал выход в полуфинал в прошлом сезоне.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Сальваторе Карузо (Италия) – 6:0, 6:2, 6:3