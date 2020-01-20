Борис Беккер: У Медведева – чемпионский характер Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер поделился мнением по поводу россиянина Даниила Медведева.

– У Медведева был отличный сезон, начиная с прошлого лета. И он хорошо показал себя сейчас, в ходе Кубка ATP. Его секрет в том, что у него нет серьезных слабостей. Против него сложно играть. У него хорошая подача. И хотя он высокий, он очень хорошо двигается на корте. У него очень быстрые удары с отскока, и он не боится играть против игроков с именем и авторитетом. Иногда он поддразнивает зрителей, чтобы дать себе стимул. Медведев сумасшедший, но в хорошем смысле, и его характер – это характер чемпиона. Я бы с осторожностью подошел к прогнозам о том, что он станет первой ракеткой мира. Но он надолго задержится в топ-10. Я большой его поклонник, – цитирует Беккера «Российская газета».

Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP от 19 января этого года.

Отметим, что в первом круге Australian Open россиянин встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо