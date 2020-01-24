Риск обыграла Гергес и впервые с 2013 года вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема» Матч продолжался 2 часа 16 минут.

19-я ракетка мира Элисон Риск одержала третью победу на турнире «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

29-летняя американская теннисистка нанесла поражение Юлии Гергес из Германии, которая занимает 39-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 16 минут Риск завершила матч в трех сетах со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Отметим, что Риск во второй раз в карьере вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема». Ранее это удалось ей на US Open в 2013 году.

Теперь Риск сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг

Элисон Риск (США, 18) – Юлия Гергес (Германия) – 1:6, 7:6 (7:4), 6:2