Чилич вышел в четвертый раунд Australian Open В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в четвертый круг Australian Open.

В матче третьего раунда хорват за 4 часа 10 минут обыграл Роберто Баутисту-Агута из Испании со счетом 6:7, 6:4, 6:0, 5:7, 6:3.

Чилич выполнил 24 эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 19. У испанца - девять подач навылет, две двойные ошибки и два выигранных брейка.

В следующем раунде Чилич встретится с победителем пары Стефанос Циципас — Милош Раонич.

Отметим, что в 2018 году хорватский теннисист дошел до финала Australian Open, где проиграл швейцарцу Роджеру Федереру.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Марин Чилич (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:0, 5:7, 6:3.