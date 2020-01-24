Гауфф победила Осаку и вышла в четвертый круг Australian Open Действующая чемпионка Australian Open завершила выступление на турнире.

67-я ракетка мира Кори Гауфф победила Наоми Осаку из Японии в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

15-летняя американская теннисистка выиграла в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 67 минут.

Отметим, что Гауфф впервые выступает на Australian Open. В прошлом году она дошла до четвертого круга на «Уимблдоне». Ее следующая соперница определится в матче Шуай Чжан (Китай) – София Кенин (США, 14).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг

Кори Гауфф (США) – Наоми Осака (Япония, 3) – 6:3, 6:4