Свитолина уступила Мугурусе в четвертом круге Australian Open Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии.

25-летняя украинская теннисистка в двух сетах со счетом 6:1, 6:2 потерпела поражение от представительницы Испании Гарбинье Мугурусы, занимающая в рейтинге WTA 32-е место.

В четвертом круге испанка сыграет с победительницей пары Кики Бертенс (Голландия) – Зарина Дияс (Казахстан)

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг

Элина Свитолина (Украина, 5) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1:6, 2:6