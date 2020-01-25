Зверев победил Вердаско и вышел на Рублева на Australian Open Немец потратил 1 час 56 минут для выхода в четвертый круг.

Седьмая ракетка мира Александр Зверев пробился в четвертый круг турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне, где сыграет с Андреем Рублевым из России.

22-летний немец одержал победу над Фернандо Вердаско из Испании, который занимает 51-е место в мировом рейтинге. За 1 час 56 минут Зверев завершил матч со счетом 6:2, 6:2, 6:4.

Зверев во второй раз подряд вышел в четвертый круг в Мельбурне. В прошлом сезоне он проиграл на этой стадии канадцу Милошу Раоничу.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Александр Зверев (Германия, 7) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:2, 6:2, 6:4