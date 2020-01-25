Зверев победил Вердаско и вышел на Рублева на Australian Open - Советский спорт
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25 января 2020 13:29ТеннисЛипкин Антон

Зверев победил Вердаско и вышел на Рублева на Australian Open

Немец потратил 1 час 56 минут для выхода в четвертый круг.

Седьмая ракетка мира Александр Зверев пробился в четвертый круг турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне, где сыграет с Андреем Рублевым из России.

22-летний немец одержал победу над Фернандо Вердаско из Испании, который занимает 51-е место в мировом рейтинге. За 1 час 56 минут Зверев завершил матч со счетом 6:2, 6:2, 6:4.

Зверев во второй раз подряд вышел в четвертый круг в Мельбурне. В прошлом сезоне он проиграл на этой стадии канадцу Милошу Раоничу.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг

Александр Зверев (Германия, 7) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:2, 6:2, 6:4

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