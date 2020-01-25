Андрей Рублев: Психология – самое важное, что есть в теннисе

16-я ракетка мира Андрей Рублев подвел итоги матча с Давидом Гоффеном из Бельгии (2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4) в третьем круге турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
«Когда чувствуешь уверенность, все здорово, – приводит слова 22-летнего российского теннисиста официальный сайт ATP. – Но порой дело не только в уверенности.
В этом матче я подавал не так хорошо, как во втором круге. И причина этого в психологии: как ты принимаешь это, как ты стараешься сохранять позитив вместо того, чтобы уходить в негатив. Психология – это самое важное, что есть в теннисе».
Напомним, Рублев продлил свою победную серию со старта сезона. Теперь она насчитывает 11 матчей. В следующем круге его соперником станет седьмой номер рейтинга Александр Зверев из Германии.
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