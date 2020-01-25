Бертенс победила Дияс и вышла в четвертый круг Australian Open, где сыграет с Мугурусой Матч продолжался 1 час 37 минут.

Десятая ракетка мира Кики Бертенс продолжила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии. В третьем круге 28-летняя голландская теннисистка за 1 час 37 минут справилась с представительницей Казахстана Зариной Дияс, занимающей 73-е место в рейтинге WTA. Итоговый счет – 6:2, 7:6. Следующей соперницей Бертенс станет испанка Гарбинье Мугуруса, обыгравшая украинку Элину Свитолину (6:1, 6:2). Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг Кики Бертенс (Голландия, 10) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:2, 7:6 (7:3)