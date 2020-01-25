Хачанов не смог победить Кирьоса в четвертом круге Australian Open

17-я ракетка мира Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии.
В третьем круге россиянин в упорной борьбе уступил австралийцу Нику Кирьосу, занимающему 26-е место в рейтинге ATP – 2:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:7.
Матч продолжался 4 часа 24 минуты.
Следующим соперником Кирьоса станет первая ракетка мира испанец Рафаэл Надаль, обыгрывший в трех сетах своего соотечественника Пабло Каррено-Буста – 6:1, 6:2, 6:4.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Карен Хачанов (Россия, 17) – Ник Кирьос (Австралия) – 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10)