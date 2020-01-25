Хачанов не смог победить Кирьоса в четвертом круге Australian Open Матч продолжался 4 часа 24 минуты.

17-я ракетка мира Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии.

В третьем круге россиянин в упорной борьбе уступил австралийцу Нику Кирьосу, занимающему 26-е место в рейтинге ATP – 2:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:7.

Матч продолжался 4 часа 24 минуты.

Следующим соперником Кирьоса станет первая ракетка мира испанец Рафаэл Надаль, обыгрывший в трех сетах своего соотечественника Пабло Каррено-Буста – 6:1, 6:2, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Карен Хачанов (Россия, 17) – Ник Кирьос (Австралия) – 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10)