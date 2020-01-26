Квитова обыграла Саккари и вышла в четвертьфинал Australian Open В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в четвертьфинал Australian Open.

В матче четвертого раунда чешка обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

За матч Квитова пять раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 18. У Саккари - три эйса, шесть двойных ошибок и четыре выигранных брейка.

Соперница Квитовой по 1/4 финала определится в матче Эшли Барти (Австралия) — Элисон Риске (США).

Добавим, что в прошлом году чешская теннисистка дошла до финала Australian Open, где уступила японке Наоми Осака.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Петра Квитова (Чехия, 7) — Мария Саккари (Греция, 22) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.