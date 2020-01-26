Раонич победил Чилича и вышел в четвертьфинал Australian Open

Канадец Милош Раонич обыграл Марина Чилича из Хорватии в матче четвертого круга Australian Open со счетом 6:4, 6:3, 7:5.
Спортсмены провели на корте 2 часа 17 минут.
Раонич выполнил 28 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейка из восьми. У Чилича - четыре подачи навылет и одна двойная ошибка.
В четвертьфинале канадец сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия).
Добавим, что лучшим результатом на Australian Open для Раонича стал выход в полуфинал турнира в 2016 году.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Милош Раонич (Канада, 32) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:3, 7:5.