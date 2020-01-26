Жабер и Кенин вышли в четвертьфинал Australian Open

В Австралии продолжаются матчи четвертого круга Australian Open.

Онс Жабер из Туниса переиграла китаянку Ван Цян со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Победительница выполнила два эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале турнира Жабер сыграет с американкой Софией Кенин, которая в другом матче за 2 часа 11 минут одолела 15-летнюю соотечественницу Кори Гауфф – 6:7 (5:7), 6:3, 6:0.

Кенин за матч один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейков из 12.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Онс Жабер (Тунис) — Ван Цян (Китай, 27) — 7:6 (7:4), 6:1

София Кенин (США, 14) — Кори Гауфф (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0