Жабер и Кенин вышли в четвертьфинал Australian Open

В Австралии продолжаются матчи четвертого круга Australian Open.
Онс Жабер из Туниса переиграла китаянку Ван Цян со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Победительница выполнила два эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале турнира Жабер сыграет с американкой Софией Кенин, которая в другом матче за 2 часа 11 минут одолела 15-летнюю соотечественницу Кори Гауфф – 6:7 (5:7), 6:3, 6:0.
Кенин за матч один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейков из 12.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Онс Жабер (Тунис) — Ван Цян (Китай, 27) — 7:6 (7:4), 6:1
София Кенин (США, 14) — Кори Гауфф (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0