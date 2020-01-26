Сандгрен обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open - Советский спорт
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26 января 2020 12:56Теннис

Сандгрен обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open

Американский теннисист Теннис Сандгрен обыграл итальянца Фабио Фоньини в матче четвертого раунда Australian Open.

Встреча продолжалась 3 часа 27 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу американского спортсмена.

За время матча Сандгрен 21 раз подал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету его соперника восемь эйсов, три реализованных брейк-пойнта из восьми, а также три двойные ошибки.

Добавим, что в четвертьфинале турнира Сандгрен встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) – Роджер Федерер (Швейцария).

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