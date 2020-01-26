Сандгрен обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open

Встреча продолжалась
Сандгрен 21 раз подал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету его соперника восемь эйсов, три реализованных брейк-пойнта из восьми, а также три двойные ошибки.
Добавим, что в четвертьфинале турнира Сандгрен встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) – Роджер Федерер (Швейцария).
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