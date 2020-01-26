Барти переиграла Риск и вышла в четвертьфинал Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти пробилась в четвертьфинал Australian Open.

В матче 1/8 финала первая ракетка мира в трех сетах обыграла Элисон Риск из США. Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу австралийки.

По ходу матча Барти выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Риск дважды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейка из пяти.

За право выйти в полуфинал австралийка сразится с чешкой Петрой Квитовой.

Добавим, что в прошлом году Барти также дошла до 1/4 финала Australian Open, что является ее лучшим результатом на домашнем турнире.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Элисон Риск (США, 18) — 6:3, 1:6, 6:4