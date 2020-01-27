Эстонская теннисистка Контавейт пробилась в четвертьфинал Australian Open В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Эстонка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал Australian Open.

В матче четвертого круга эстонская спортсменка за 2 часа 45 минут обыграла Игу Швентек из Польши со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.

Контавейт три раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала девять брейк-пойнтов из 13. У Швентек - два эйса, три двойные ошибки и семь выигранных брейков из 18.

В четвертьфинале Контавейт сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Добавим, что ранее 24-летняя эстонская теннисистка ни разу не проходила далее четвертого раунда на турнирах серии «Большого шлема».

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Анетт Контавейт (Эстония) — Ига Швентек (Польша) — 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.