Эстонская теннисистка Контавейт пробилась в четвертьфинал Australian Open

Эстонка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал Australian Open.
В матче четвертого круга эстонская спортсменка за 2 часа 45 минут обыграла Игу Швентек из Польши со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.
Контавейт три раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала девять брейк-пойнтов из 13. У Швентек - два эйса, три двойные ошибки и семь выигранных брейков из 18.
В четвертьфинале Контавейт сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Добавим, что ранее 24-летняя эстонская теннисистка ни разу не проходила далее четвертого раунда на турнирах серии «Большого шлема».
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Анетт Контавейт (Эстония) — Ига Швентек (Польша) — 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.
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