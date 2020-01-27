Доминик Тим – о победе над Монфисом: Пока это мой самый лучший матч на этом Australian Open Австриец вышел в четвертьфинал за 1 час 50 минут.

Пятая ракетка мира Доминик Тим прокомментировал победу над Гаэлем Монфисом из Франции (6:2, 6:4, 6:4) в матче четвертого раунда турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Мне кажется, что пока это мой самый лучший матч на этом Australian Open, – приводит слова 26-летнего австрийца официальный сайт ATP. – Ощущения очень-очень приятные. По счету можно подумать, что матч сложился легче, чем это было на самом деле.

Думаю, мне повезло, что в каждом из сетов я быстро делал брейки, после чего мне удавалось держать свою подачу. Я очень рад, потому что впервые вышел здесь в четвертьфинал».

Отметим, что для победы над Монфисом Тиму потребовалось провести на корте 1 час 50 минут. Его следующий соперник определится в матче Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Ник Кириос (Австралия, 23). Ранее австриец дважды проигрывал в Мельбурне в четвертом круге.