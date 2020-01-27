WTA официально разрешит подсказки тренеров с трибун - Советский спорт
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27 января 2020 10:52ТеннисЛипкин Антон

WTA официально разрешит подсказки тренеров с трибун

Правило вступит в силу с февраля.

Подсказки тренеров с трибун будут официально разрешены во время матчей WTA, сообщает ESPN. Испытательный период начнется с турниров в Дубае и Будапеште в феврале.

Таким образом, тренеры получат право подсказывать игрокам как вербально, так и с помощью жестов, за что не последует никакого наказания.

Как сообщили в WTA, подсказки легализованы, поскольку за существующим запретом было трудно следить, а тренеры и так повсеместно подсказывали игрокам.

Напомним, в сентябре 2018 года в финале US Open разгорелся скандал после того, как в матче с Наоми Осакой судья наказал Серену Уильямс за подсказки тренера.

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