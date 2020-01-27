Шарапова пропустит St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча Теннисистка продолжает испытывать проблемы со здоровьем.

Российская теннисистка Мария Шарапова не примет участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

«К сожалению, Мария Шарапова, с которой у нас была договоренность о ее участии в нашем турнире, не сыграет из-за состояния ее плеча. Она со своей командой взяла паузу. Вчера ее представитель официально проинформировала, что, несмотря на желание сыграть, ее состояние здоровья не позволяет принять участие в нашем турнире», - цитирует ТАСС генерального директора турнира Александра Медведева.

Напомним, экс-первая ракетка мира Шарапова на сегодняшний день занимает 145-е место в рейтинге WTA. Россиянка получила специальное приглашение на проходящий в эти дни первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» - Australian Open, но уже в первом матче уступила хорватке Донне Векич.

В прошлом году Шарапова принимала участие в турнире в Санкт-Петербурге, но была вынуждена сняться с матча второго круга из-за травмы плеча.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 8 по 16 февраля.