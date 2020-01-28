Кенин победила Жабер и вышла в полуфинал Australian Open Американская теннисистка впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема».

15-я ракетка мира София Кенин стала первой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В ¼ финала 21-летняя американская теннисистка, родившаяся в Москве, нанесла поражение Онс Жабер из Туниса, которая занимает 78-е место в мировом рейтинге. За 1 час 32 минуты Кенин выиграла два сета с одинаковым счетом 6:4. Ее следующая соперница определится в паре Эшли Барти (Австралия, 1) – Петра Квитова (Чехия, 7).

Отметим, что ранее лучшим результатом Кенин в Мельбурне был выход во второй круг, а на других турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше четвертого круга.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

¼ финала

София Кенин (США, 14) – Онс Жабер (Тунис) – 6:4, 6:4