Кенин победила Жабер и вышла в полуфинал Australian Open

15-я ракетка мира София Кенин стала первой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
В ¼ финала 21-летняя американская теннисистка, родившаяся в Москве, нанесла поражение Онс Жабер из Туниса, которая занимает 78-е место в мировом рейтинге. За 1 час 32 минуты Кенин выиграла два сета с одинаковым счетом 6:4. Ее следующая соперница определится в паре Эшли Барти (Австралия, 1) – Петра Квитова (Чехия, 7).
Отметим, что ранее лучшим результатом Кенин в Мельбурне был выход во второй круг, а на других турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше четвертого круга.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
¼ финала
София Кенин (США, 14) – Онс Жабер (Тунис) – 6:4, 6:4
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