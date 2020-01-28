Барти победила Квитову в четвертьфинале Australian Open Первая ракетка мира вышла в полуфинал домашнего турнира.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

¼ финала Эшли Барти (Австралия, 1) - Петра Квитова (Чехия, 7) - 7:6, 6:2