София Кенин – о матче с Жабер: Старалась совладать с нервами Американская теннисистка вышла в полуфинал Australian Open.

15-я ракетка мира София Кенин поделилась впечатлениями после победы над Онс Жабер из Туниса (6:4, 6:4) в четвертьфинале турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Отличные ощущения, – приводит слова 21-летней американской теннисистки официальный сайт WTA. – Я очень воодушевлена. Мне кажется, в целом я сыграла очень хорошо.

Я старалась совладать с нервами. Очевидно, что в этой игре без них не обошлось. Но думаю, я проделала отличную работу, справившись с собой».

Отметим, что до нынешнего года лучшим результатом Кенин в Мельбурне был выход во второй круг, а на других турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше четвертого круга.

Следующей соперницей Кенин станет первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.