Онс Жабер: Мне звонил президент Туниса и желал удачи

78-я ракетка мира Онс Жабер после поражение от Софии Кенин из США (4:6, 4:6) в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема» Australian Open рассказала о том, как в Тунисе отреагировали на ее успешное выступление в Мельбурне.
«Я общалась с президентом Туниса, – приводит AFP слова 25-летней Жабер. – Он позвонил мне и пожелал удачи. Это было очень мило с его стороны. Я разговаривала со многими политиками в Тунисе. Они также звонили мне.
Все сошли с ума. Много людей звонит и желает мне удачи, говорят, что гордятся мной. Даже после поражения на телефон приходят сообщения».
Отметим, что ранее на турнирах «Большого шлема» Жабер не проходила дальше третьего круга.
Лучшие пока идут вперед. Итоги третьего дня Australian Open В среду на Открытом чемпионате Австралии свои поединки провели две первые ракетки России – Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. 22.01.2020 20:00 Теннис Мысин Николай Анзор Кавазашвили: Правительство сменили. Вот и в РПЛ может быть ротация Прославленный советский голкипер и опытный футбольный функционер поделился мнением о новом витке противостояния РПЛ и РФС, который обязал премьер-лигу изменить регламент и заново провести выборы президента. 26.01.2020 18:30 Футбол Григорьевская Юлия Марат Балаев: В жизни было все, кроме тяжелых наркотиков Марат Балаев – уникальный случай для боевого спорта. В 37 лет дебютировал в смешанных единоборствах, а в 40 стал чемпионом ACB в полулегком весе. 21.01.2020 19:00 ММА Галимзянов Данил, Усачев Владислав Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай Султан Ибрагимов: Бетербиев не остановится, а Хабиб не проиграет Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов – обо всех главных событиях 2019 года. 24.01.2020 08:00 Бокс Усачев Владислав Федерер спасся, Серена – нет. Итоги пятого дня Australian Open Сенсационный вылет Серены Уильямс, поражение Наоми Осаки, последний матч в карьере Каролины Возняцки и пятисетовый матч-триллер Роджера Федерера с Джоном Миллманом. 24.01.2020 19:30 Теннис Велиев Эмиль «Знарку проиграть не стыдно!» Шансы «Северстали» на плей-офф становятся все более туманными 23.01.2020 22:00 Хоккей Кузютина Елена Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете. 19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег Богдан Якимов: Я попал к нужным людям Нападающий «Северстали» – о лучших центрфорвардах, шансах на плей-офф и любви к водной стихии. 25.01.2020 15:00 Хоккей Березниченко Алена «Вашингтон» станет победителем «регулярки» НХЛ. Прогноз «Советского спорта» Прошел звездный уик-энд Национальной хоккейной лиги, который вышел на славу, несмотря на многочисленные отказы именитых игроков участвовать в мероприятии. 27.01.2020 13:00 Хоккей Трофименко Кирилл