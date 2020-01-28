Онс Жабер: Мне звонил президент Туниса и желал удачи Теннисистка из Туниса дошла до четвертьфинала Australian Open.

78-я ракетка мира Онс Жабер после поражение от Софии Кенин из США (4:6, 4:6) в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема» Australian Open рассказала о том, как в Тунисе отреагировали на ее успешное выступление в Мельбурне.

«Я общалась с президентом Туниса, – приводит AFP слова 25-летней Жабер. – Он позвонил мне и пожелал удачи. Это было очень мило с его стороны. Я разговаривала со многими политиками в Тунисе. Они также звонили мне.

Все сошли с ума. Много людей звонит и желает мне удачи, говорят, что гордятся мной. Даже после поражения на телефон приходят сообщения».

Отметим, что ранее на турнирах «Большого шлема» Жабер не проходила дальше третьего круга.