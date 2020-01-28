Павлюченкова сыграет за Россию на Кубке Федераций против Румынии Матч Румыния – Россия состоится 7 и 8 февраля.

Официальный сайт Федерации тенниса России сообщил о том, что сборная России подала заявку на отборочный матч Кубка Федерации против команды Румынии, который состоится 7 и 8 февраля.

За команду России сыграют Екатерина Александрова (28-я в рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (30), Вероника Кудерметова (40), Светлана Кузнецова (53) и Анна Калинская (109). Капитан сборной – Игорь Андреев.

За Румынию выступят Ана Богдан (98), Ирина Бара (86), Елена Рузе (183), Жаклин Кристиан (209) и Ралука Олару (48). Капитан румынской сборной – Флорин Сегарчяну.

Павлюченкова – единственная российская теннисистка, которая вышла в четвертьфинал. Завтра 29 января Анастасия сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Сборные Румынии и России сыграют в румынском городе Клуж-Напока 7 и 8 февраля