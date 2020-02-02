Рам и Солсбери – победители Australian Open в парном разряде Матч продлился 1 час 10 минут.

Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.

В финале они победили австралийцев Макса Перселла и Люка Сэвилла в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Победители выполнили четыре эйса, не допустили двойных ошибок и реализовали три брейк-поинта из 12. У проигравших – три подачи навылет, четыре двойные ошибки – при этом они не получили ни одного брейка в матче.

Для Рама и Солсбери это первый трофей серии Большого шлема в парном разряде.