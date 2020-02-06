Кузнецова не сыграет за Россию на Кубке Федераций против Румынии Спортсменка восстанавливается после травмы локтя.

Официальный сайт Федерации тенниса России сообщает о том, что Светлана Кузнецова не выступит за национальную команду в отборочном матче Кубка Федераций против сборной Румынии.

«У Кузнецовой была травма локтя после выступления на Australian Open, и процесс восстановления в данный момент еще не завершен, – сказано в сообщении ФТР. – Турнир в Санкт-Петербурге, где она получила уайлд-кард от организаторов, пройдет на неделю позже, это дает ей дополнительное время, чтобы набрать форму».

Кузнецову заменит 21-летняя Анна Блинкова, 54-й номер нынешнего рейтинга WTA. Помимо Анны за российскую команду выступят Екатерина Александрова (28), Вероника Кудерметова (38) и Анна Калинская (109).

Сборные Румынии и России сыграют в румынском городе Клуж-Напока 7 и 8 февраля.