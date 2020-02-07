Игорь Андреев – о матче с Румынией: Кубок Федерации – специфический турнир Россия сыграет в гостях с Румынией в отборочном раунде Кубка Федерации.

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев высказался о предстоящем матче отборочного раунда Кубка Федерации с Румынией.

«Кубок Федерации – специфический турнир, это командные матчи, – приводит ТАСС слова Андреева. – Если кто-то фаворит на бумаге – это не всегда отражается в игре. Первоочередная задача тех, кто будет выходить на корт, – справиться с давлением, волнением и побыстрее найти свою игру».

За сборную России сыграют Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Анна Калинская. Матч Румыния – Россия пройдет 7-8 февраля в Клуж-Напоке.

Восемь победителей отборочного раунда получат право сыграть в финальном турнире в Будапеште, куда также попадут сборные Австралии и Франции (финалисты Кубка Федерации прошлого сезона), Венгрии (как организатор турнира) и обладатель wild card.