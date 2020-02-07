Александрова обыграла Русе и вывела сборную России вперед в матче против Румынии В городе Клуж-Напока проходит отборочная встреча Кубка Федерации.

Завершился первый матч в рамках противостояния сборных Румынии и России в рамках Кубка федерации. Россиянка Екатерина Александрова в двух сетах обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе – 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 65 минут.

Александрова занимает 28 место в рейтинге WTA, а Русе – 166-е.

Далее на корт в Клуж-Напоке выйдут Екатерина Александрова и Ана Богдан.