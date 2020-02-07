Кудерметова проиграла Богдан, Румыния сравняла счет в матче против России

Во второй встрече противостояния сборных Румынии и России румынка Ана Богдан в трех сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову – 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Игра продолжалась 2 часа и 15 минут.
Поскольку ранее Екатерина Александрова в двух сетах обыграла Елену-Габриэлу Русе (6:1, 6:4), счет в отборочном матче Кубка Федерации стал равным – 1:1.
Богдан занимает 90-е место в рейтинге WTA, а Кудерметова – 38-е.
Завтра 8 февраля Богдан сыграет с Александровой, а Русе – с Кудерметовой. Также запланирована парная встреча, в которой за Румынию выступят Ирина Бара и Иоана-Ралука Олару, а за Россию – Анна Блинкова и Анна Калинская.
Игра Богдан – Александрова начнется в 15:00 по московскому времени.
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