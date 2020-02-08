Румыния сравняла счет в отборочном матче Кубка Федерации с командой России

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу румынской спортсменки. За время матча Кудерметова дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету ее соперницы три эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из шести, а также одна двойная ошибка.
После этой встречи счет в противостоянии стал 2:2. Напомним, что ранее Екатерина Александрова взяла верх над Еленой-Габриэлой Рузе (6:4, 6:1), Ана Богдан оказалась сильнее Кудерметовой (6:3, 6:7 (5:7), 6:1), а Александрова обыграла Богдан (7:5, 3:6, 7:5).
Добавим, что в решающем матче в субботу в парном разряде Анна Блинкова и Анна Калинская встретятся с Ириной Барой и Йоаной Олару.
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