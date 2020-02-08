Сборная России по теннису вышла в финальную часть Кубка Федерации

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянок.
Таким образом, сборная России обыграла Румынию со счетом 3:2 и получила право выступить в финальной стадии Кубка Федерации, который пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
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