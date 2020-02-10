Медведев сохранил пятую позицию в обновленном рейтинге АТР ATP опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Лидирует серб Новак Джокович, поднявшийся на первое место после победы на Открытом чемпионате Австралии, следом расположились испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Даниил Медведев остался на пятом месте. Андрей Рублев и Карен Хачанов также сохранили свои позиции. Евгений Донской опустился на две строчки и занимает 111-е место.

Рейтинг АТР от 10 февраля.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600...

15 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2174...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995…

111 (109). Евгений Донской (Россия) — 503.