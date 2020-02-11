Рублев за 56 минут обыграл грузина Басилашвили на турнире ATP в Роттердаме

В первом круге турнира в Роттердаме 5-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев обыграл в двух сетах грузина Николоза Басилашвили, занимающего 28-ю позицию рейтинга ATP. Встреча продолжалась 56 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу российского теннисиста.
Рублев сделал шесть эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки, а также использовал 4 брейк-пойнта из 5. В стастике Басилашвили 3 эйса и 7 двойных ошибок, при этом грузин ни разу не претендовал на то, чтобы выиграть гейм на подаче соперника.
Завтра 12 февраля Рублев в 1/8 финала турнира с призовым фондом в 2 миллиона евро сыграет с Александром Бубликом из Казахстана. Бублик в первом круге обыграл француза Грегуара Баррера – 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.
Ранее во второй круг турнира ATP в Роттердаме пробился другой россиянин Карен Хачанов, одолев итальянца Фабио Фоньини (6:3, 6:3).
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