Потапова обыграла Томлянович и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

В 1/8 финала турнира St. Petersburg Ladies Trophy российская теннисистка Анастасия Потапова в двух сетах обыграла соперницу из Австралии Айлу Томлянович – 7:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 35 минут.
Обе теннисистки по два раза подали на вылет. Потапова допустила 4 двойные ошибки и выиграла два их трех брейк-пойнтов. В статистике Томлянович 5 двойных ошибок и 4 выигранных брейк-понйта из 13.
Потапова занимает 101-е место в рейтинге WTA, а Томлянович – 57-е.
В четвертьфинале 14 февраля Анастасия сыграет с победителем встречи россиянки Вероники Кудерметова и голландки Кики Бертенс. Матч Кудерметова – Бертенс состоится завтра 13 февраля.
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