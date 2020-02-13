Медведев - о поражении от Поспишила: Я просто недостаточно хорошо играл Россиянин проиграл в первом круге турнира в Роттердаме.

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от канадца Вашека Поспишила.

«Я просто недостаточно хорошо играл. У меня были шансы, нужно было играть на более высоком уровне. Не чувствовал дополнительного давления из-за первого номера посева. Будем усердно тренироваться для следующего турнира в Марселе», - приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Напомним, вчера на турнире ATP в голландском Роттердаме посеянный под первым номером Медведев в двух сетах уступил Поспишилу – 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час и 7 минут.

На данный момент россиянин занимает пятое место в рейтинге ATP, а канадец – лишь 104-е.

В 1/8 финала 13 февраля Поспишил сыграет с сербом Филипом Краиновичем, который в первом круге выиграл у голландца Таллона Грикспора – 6:4, 6:1.