Екатерина Александрова: Мне очень бы хотелось оказаться в топ-20 рейтинга WTA Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от выступления сборной России на Кубке Федерации, а также рассказала о своих целях на 2020 год.

– Главное – команда победила. Естественно, было непросто. Я впервые играла за сборную, а это всегда волнительно. Тем более еще и первым номером. Ответственность немного давила. Дополнительное давление создавали трибуны, которые болели за румынок. Но мы все равно сыграли хорошо.

Мне очень бы хотелось оказаться в топ-20 в этом году. Постараюсь все для этого сделать. Всегда нужно ставить себе цели и двигаться к ним, – цитирует Александрову Sport24.ru.

Отметим, что на данный момент 25-летняя спортсменка занимает 28-е место в рейтинге WTA.

Что касается Кубка Федерации, то Россия обыграла Румынию (3:2) в рамках 1/8 финала турнира, а Александрова своими победами над Еленой-Габриэлой Русе (6:1, 6:4) и Аной Богдан (7:5, 3:6, 7:5) принесла команде два очка.